Calcio Giovanile Uisp Torna il Torneo Vallerini Sono settanta le squadre
La nuova edizione del Torneo Vallerini, storico appuntamento del calcio giovanile Uisp Modena che in questa annata si dividerà come sempre tra palestre e campi all’aperto, è pronta ad aprire i battenti e inizierà in questo weekend, l’ultimo di novembre, per poi continuare fino alle finali di marzo, in unica giornata come da tradizione. Uno degli appuntamenti tra gli amanti del pallone della nostra provincia. Si tratta dell’edizione numero 32 del trofeo di calcio invernale, a dimostrazione del suo successo, con in campo tantissime società da tutta la provincia, per 70 squadre in tutto: dalla Sanfa Calcio alla Monari Nasi, passando per Samichelese, Virtus Cibeno, Seles Castelfranco, Mirandolese, Castelnuovo, Novese, Cdr, Villa d’oro, San Francesco, Colombaro, Possidiese, Rubierese e poi Pgs Smile femminile e Sanfa Calcio femminile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
