Ue perché difesa vuol dire libertà | l' eredità di De Gasperi

La Commissione europea rilancia il concetto di difesa come base della libertà. Secondo i funzionari, non si tratta solo di evitare conflitti tra gli Stati membri, ma di creare una vera e propria comunità di difesa. L’obiettivo è rafforzare la cooperazione e garantire che l’Europa sia in grado di proteggersi da minacce esterne, seguendo l’eredità di De Gasperi. Nei prossimi mesi, le discussioni si concentreranno su come mettere in pratica questa idea di unità e sicurezza comune.

(Adnkronos) - “Non si tratta soltanto di impedire la guerra tra di noi, ma anche di formare una comunità di difesa. Non si tratta di minacciare o di conquistare, si tratta di scoraggiare qualsiasi attacco dall'esterno spinto dall'odio contro un'Europa unita”. Con queste parole, ricordate oggi da Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo, Alcide De Gasperi inquadrava la difesa comune europea. Non una minaccia alla pace dei popoli, ma l'esatto contrario: una forza di deterrenza necessaria per difendere i diritti e la democrazia. Il tema, mai così cruciale nella storia europea, è stato al centro dell'evento “L'Eredità di De Gasperi: l'Europa della difesa della libertà“, promosso dalla Fondazione De Gasperi in collaborazione con l'Ufficio del Parlamento europeo in Italia che si è tenuto oggi, 29 gennaio 2026, a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ue, perché difesa vuol dire libertà: l'eredità di De Gasperi Approfondimenti su De Gasperi UE Chi è il fidanzato di Michele Bravi: “Ora so che amare vuol dire darsi libertà” “Azadì vuol dire libertà”, Gioventù nazionale lancia la campagna di solidarietà verso i manifestanti iraniani “Azadì” significa libertà in arabo e rappresenta il desiderio di protesta degli iraniani. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su De Gasperi UE Argomenti discussi: Kubilius: Serve una mobilità europea dello spazio, l’UE crei nuove capacità di lancio; Schlein: Premier subalterna agli Usa, se dice solo sì indebolisce l’Unione europea; Perché Trump dice che l’Europa rischia di essere cancellata; Difesa, seconda tranche di prestiti SAFE per otto Paesi: per l’Italia in arrivo 14,9 miliardi. UE, perché difesa vuol dire libertà: l’eredità di De GasperiNon si tratta soltanto di impedire la guerra tra di noi, ma anche di formare una comunità di difesa. Non si tratta di minacciare o di conquistare, si tratta di scoraggiare qualsiasi attacco dall’este ... msn.com Difesa Ue: perché le aziende italiane sono scettiche sui finanziamenti SafeLa Commissione europea ha aperto la strada alla seconda ondata di finanziamenti dello strumento Security Action for Europe (Safe) ... startmag.it La Presidente del Parlamento europeo @EP_President Roberta Metsola in visita ufficiale a Roma, domani 29/01. La Presidente interverrà a "L'eredità di Alcide De Gasperi. L'Europa della difesa e della libertà" I dettagli della visita qui: rome.europarl.eu x.com La riunione “2+2” Esteri-Difesa insieme al Ministro @crosettoguido e ai colleghi Johann Wadephul e Boris Pistorius ha confermato la solidità del rapporto tra Italia e Germania anche nel settore della difesa, nel solco della visione di Alcide De Gasperi e Ko - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.