Ue Metsola | Europa deve preoccuparsi di Trump? Dobbiamo dialogare
L’Unione Europea si interroga sulle parole di Roberta Metsola, che invita a non lasciarsi prendere dall’allarmismo. La presidente del Parlamento europeo sottolinea l’importanza di mantenere un dialogo aperto con gli Stati Uniti, anche di fronte alle divergenze di opinioni su questioni come l’Ucraina e la Groenlandia. La sua proposta è di affrontare le sfide senza chiudersi, mantenendo un atteggiamento costruttivo.
"Se l'Europa deve preoccuparsi delle posizioni di Trump sull'Ucraina e sulla Groenlandia? Dobbiamo dialogare". Lo ha detto Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, rispondendo alle domande dei cronisti a margine di un evento allo Spazio Europa di Roma.
