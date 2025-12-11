Renault Group e Ford avviano una nuova alleanza strategica per l’elettrico europeo

Renault Group e Ford annunciano una partnership strategica per rafforzare la loro presenza nel settore dell’elettrico in Europa. Questa alleanza mira a promuovere lo sviluppo di veicoli a zero emissioni, segnando un passo importante nel processo di transizione verso un mercato automobilistico più sostenibile e innovativo.

La collaborazione annunciata da Renault Group e Ford segna un nuovo capitolo per il settore automobilistico europeo, sempre più orientato verso soluzioni a zero emissioni. Le due aziende hanno definito un'intesa che punta ad ampliare l'offerta di modelli elettrici Ford nel Vecchio Continente, valorizzando al tempo stesso le competenze industriali e tecnologiche di .

Ford e Renault siglano una "santa alleanza" per auto e veicoli commerciali elettrici. Tutti i punti - Si parte con due nuove vetture EV della casa americana costruite a ElectriCity in arrivo nel 2028

Renault Group e Ford avviano una nuova alleanza strategica per l'elettrico europeo - Renault Group e Ford avviano una partnership per nuovi veicoli elettrici e commerciali in Europa, valorizzando la piattaforma Ampere

L'intesa prevede lo sviluppo di due autovetture elettriche a marchio Ford basate sulla piattaforma Ampere di Renault Group, un'architettura già collaudata e pensata nativamente per l'elettrico. I modelli saranno progettati da Ford, sviluppati insieme con Ren

