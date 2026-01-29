La stagione di Alessandro Zanoli si ferma qui. L’esterno dell’Udinese ha subito una lesione al legamento crociato del ginocchio destro durante la partita contro il Verona al Bentegodi. La diagnosi è questa: stagione finita. Ora il club si concentra su Kumbulla, preso in considerazione come possibile sostituto.

La diagnosi non lascia spazio a dubbi: stagione finita per Alessandro Zanoli. L’esterno destro dell’ Udinese ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, infortunio rimediato nella gara del Bentegodi. Una beffa doppia, perché il ko arriva nella serata del primo gol in Serie A con la maglia friulana. L’emergenza per Runjaic si allarga in vista del prossimo impegno. Contro la Roma mancheranno Zanoli, Zaniolo (rientro previsto l’8 febbraio a Lecce), Buksa e Piotrowski; resta in dubbio anche Kamara sulla corsia sinistra. Un elenco che pesa sulle scelte e sulle rotazioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Udinese, stagione finita per Zanoli: occhi su Kumbulla

Approfondimenti su Udinese Stagione

L’esterno dell’Udinese Zanoli si è gravemente infortunato questa mattina.

L'Udinese sta valutando l'acquisto di Marash Kumbulla, difensore attualmente in prestito al Maiorca dalla Roma.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Udinese Stagione

Argomenti discussi: Zanoli, lesione del legamento crociato: stagione finita per l'esterno dell'Udinese; ULTIM’ORA – Udinese, rottura del crociato e stagione finita per Zanoli: il comunicato; Corriere dello sport: Udinese, stagione finita per Zanoli, crociato; Udinese, rottura del crociato e stagione finita per Zanoli: il bollettino del club.

Udinese, rottura del crociato per Zanoli: il comunicatoBrutto infortunio per Alessandro Zanoli. Il terzino dell'Udinese si è rotto il crociato e la sua stagione è già finita visti i tempi di recupero saranno di almeno 6-7 mesi. Ecco il comunicato sulle ... fantacalcio.it

Udinese, tegola Zanoli: lesione al crociato e stagione finitaBrutte notizie per l’Udinese, che dovrà fare a meno di Alessandro Zanoli per il resto della stagione. L’esterno friulano, reduce dal primo gol in bianconero ... tuttojuve.com

ULTIM’ORA – #Udinese, rottura del crociato e stagione finita per #Zanoli: il comunicato x.com

ULTIM'ORA - Udinese, rottura del crociato e stagione finita per Zanoli: il comunicato Chi lo perde al fantacalcio shorturl.at/T40Eg - facebook.com facebook