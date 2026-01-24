L'Udinese sta valutando l'acquisto di Marash Kumbulla, difensore attualmente in prestito al Maiorca dalla Roma. Per completare l'operazione, è necessario il via libera del Maiorca, che detiene il suo cartellino. La trattativa rappresenta un passo importante per la società friulana nella reforza della linea difensiva. Restano da definire gli ultimi dettagli tra le parti coinvolte.

Nuovo incastro di mercato in difesa. L’ Udinese ha avviato i primi passi per Marash Kumbulla, centrale attualmente in prestito al Maiorca dalla Roma. I giallorossi non si opporrebbero a un rientro del difensore in Serie A, ma l’operazione resta legata a un passaggio chiave: il via libera del Maiorca, che detiene il giocatore in prestito. Sullo sfondo c’è anche l’ Espanyol, interessato al profilo del centrale albanese. A riferire lo scenario è Gianluca Di Marzio. Situazione aperta, con più club alla finestra e una decisione che passa dalla Spagna. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Udinese su Kumbulla: serve il via libera del Maiorca

Calciomercato Udinese: scatto dei friulani per Kumbulla, cosa manca per chiudere l’operazione con il Maiorca. UltimissimeL'Udinese si avvicina a concludere l'acquisto di Marash Kumbulla dal Maiorca.

Mercato Lazio, intesa totale con Toth: ora serve il via libera del Ferencvaros per chiudereLa Lazio ha raggiunto un accordo con Alex Toth dopo giorni di negoziati.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Kumbulla torna in Serie A? Le ultime news di mercato; Udinese su Kumbulla: si attende il via libera del Maiorca; Udinese, idea Kumbulla per la difesa; Un gol da... Pallone d'Oro: la rete di Dembélé contro il Lille.

Udinese, tentativo per Kumbulla: la Roma lo rivorrebbe in Italia, serve però il sì del MaiorcaUdinese ed Espanyol si muovono su Marash Kumbulla. Il difensore albanese, classe 2000 e di proprietà della Roma, è finito nel mirino dei. tuttomercatoweb.com

Udinese su Kumbulla: si attende il via libera del MaiorcaL’Udinese ha puntato gli occhi su Marash Kumbulla, difensore albanese, che piace anche in Liga all’Espanyol. Il classe 2000 attualmente è in prestito al Maiorca, dalla Roma, ma potrebbe lasciare ... gianlucadimarzio.com

SKY - Udinese su Kumbulla, si attende il via libera del Maiorca ift.tt/oJF7WwR x.com

Scatto dell’Udinese per Kumbulla Cosa manca per chiudere l’operazione - facebook.com facebook