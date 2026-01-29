Ucraina Trump | Putin ha accettato di non attaccare per una settimana

Donald Trump afferma che Vladimir Putin ha accettato di non attaccare per una settimana. L’ex presidente americano ha spiegato di aver chiesto al leader russo di sospendere le operazioni militari, citando il freddo intenso dell’inverno come motivo. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra Russia e Ucraina.

Trump ha detto di aver chiesto a Vladimir Putin di non sparare per una settimana a causa del freddo invernale e che il presidente della Federazione russa ha accettato “Ho chiesto a Putin di non sparare su Kiev e le città ucraine a causa del freddo record per una settimana”, ha ribadito Trump nel corso della riunione di gabinetto alla Casa Bianca, aggiungendo che il suo omologo russo “ha accettato, è stata un’ottima cosa, gli ucraini quasi non ci credevano”. Rinviato alla prossima settimana un nuovo trilaterale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato anche che il suo inviato speciale Steve Witkoff e il genero Jared Kushner stanno lavorando duramente per risolvere il conflitto in Ucraina, aggiungendo “ce la faremo”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Donald Trump annuncia una tregua di una settimana in Ucraina.

Donald Trump ha annunciato di aver chiesto a Vladimir Putin di fermare i bombardamenti in Ucraina per una settimana.

Ucraina, Trump: «Putin non vuole vedere Zelensky perché lo detesta»

Argomenti discussi: Zelensky: C'è accordo su garanzie di sicurezza. Venerdì trilaterale Ucraina-Russia-Usa; È il giorno dell'incontro trilaterale fra Ucraina, Russia e Usa; Ucraina, concluso primo incontro Abu Dhabi. Zelensky: Accordo con Trump per Patriot; Zelensky incontra Trump, resta il nodo Donbas: Europa smarrita. Oggi negoziati Russia-USA-Ucraina - Mosca conferma, oggi ad Abu Dhabi trilaterale Russia-USA-Ucraina sulla sicurezza.

Ucraina, Trump: La fine della guerra sta arrivando, Putin ha accettato di non bombardare per una settimanaDonald Trump parla alla riunione di gabinetto alla Casa Bianca, la prima del 2026, e affronta tutti i temi di attualità di politica interna ed internazionale. lapresse.it

L'Ucraina nella morsa del gelo, Trump: 'Putin ha accettato di non attaccare per una settimana'Il presidente Usa: 'Su mia richiesta, a causa del gelo'. Verso temperature a -30 gradi. Mosca consegna a Kiev le salme di 1.000 soldati caduti (ANSA) ... ansa.it

