Trump | Putin ha accettato una tregua di una settimana

Donald Trump ha annunciato di aver chiesto a Vladimir Putin di fermare i bombardamenti in Ucraina per una settimana. Secondo l’ex presidente, il leader russo avrebbe acconsentito, a causa delle condizioni meteorologiche rigide di questo inverno. La notizia arriva mentre si continua a monitorare la situazione sul campo e le mosse di Mosca.

Donald Trump ha affermato di aver chiesto al presidente russo Vladimir Putin di sospendere i bombardamenti per circa una settimana a causa delle condizioni climatiche estreme dell’inverno, sostenendo che il leader del Cremlino avrebbe accettato la richiesta. Secondo Trump, la proposta sarebbe stata motivata dal freddo intenso che colpisce l’area del conflitto e dall’impatto umanitario sulle popolazioni civili. " Ho personalmente chiesto a Putin di non colpire Kiev e varie altre città per una settimana ", ha detto il presidente durante la riunione di Gabinetto alla Casa Bianca, e il leader russo " ha accettato di farlo ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il 15 gennaio, la Camera dei deputati esamina il decreto legge per il rinnovo degli aiuti umanitari all’Ucraina, dopo settimane di discussioni all’interno della maggioranza.

Donald Trump annuncia una tregua di una settimana in Ucraina.

Ucraina, Trump: La fine della guerra sta arrivando, Putin ha accettato di non bombardare per una settimanaDonald Trump parla alla riunione di gabinetto alla Casa Bianca, la prima del 2026, e affronta tutti i temi di attualità di politica interna ed internazionale. lapresse.it

Guerra Ucraina, Trump: «Putin ha accettato di non attaccare per una settimana»Stop agli attacchi in Ucraina. Donald Trump ha detto di aver chiesto a Vladimir Putin di non sparare per una settimana a causa del freddo invernale e che lui avrebbe accettato. ilmessaggero.it

