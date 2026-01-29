Ucraina Trump | Putin ha accettato di non attaccare per una settimana su mia richiesta

Donald Trump rivela che ha chiesto a Vladimir Putin di non attaccare l’Ucraina per una settimana, e il presidente russo avrebbe acconsentito. Trump spiega che la richiesta è legata al freddo invernale e che Putin avrebbe accettato di buon grado. La notizia circola tra le fonti, ma non ci sono conferme ufficiali da entrambe le parti.

In merito alla guerra in Ucraina Donald Trump ha detto di aver chiesto a Vladimir Putin di non sparare per una settimana a causa del freddo invernale e che lui ha accettato. L’informazione è passata durante una riunione del gabinetto presidenziale a Washington. « Ce la faremo », ha dichiarato il presidente Usa sul conflitto. «Steve Witkoff sta lavorando molto duramente, così come Jared e tutti gli altri, e penso che ce la faremo». A che punto sono i colloqui tra Russia e Ucraina. Intanto i colloqui tra Kiev e Mosca, mediati dagli Stati Uniti, «proseguiranno tra circa una settimana» e secondo l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, ci sono dei sviluppi «positivi».🔗 Leggi su Open.online

Ucraina, Trump: «Putin non vuole vedere Zelensky perché lo detesta»

