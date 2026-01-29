Ucraina raid su Zaporizhzhia Il paese al buio e al freddo

Tre morti e una ferita nella notte a Zaporizhzhia. I droni russi hanno colpito ancora, lasciando il paese senza luce e al freddo. Le autorità confermano che tre persone sono state uccise e una ferita in un attacco che ha preso di mira la zona. La popolazione si sveglia ancora sotto shock, mentre le sirene continuano a suonare.

Ucraina, in un nuovo massiccio attacco di droni russi nella notte tre persone – due donne ed un uomo – sono morte ed una è rimasta ferita nella zona di Zaporizhzhia. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, raid su Zaporizhzhia. Il paese al buio e al freddo

