L'Ucraina attraversa una difficile fase di crisi energetica, con oltre un milione di abitazioni a Kiev prive di elettricità e molte zone del paese colpite dal freddo intenso. In questo contesto, la decision di Zelensky di non partecipare a Davos riflette le sfide attuali di un paese in guerra, dove la priorità è affrontare le emergenze quotidiane e garantire il sostegno alla popolazione.

La guerra in Ucraina. Più di un milione di case senza elettricità a Kiev. L’intero paese al freddo e al gelo. Zelensky chiede aiuto e non va a Davos. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Ucraina, Zelensky non va a Davos. Il paese al buio e al freddo

Ucraina, popolazione al buio. Zelensky non va a DavosIn un contesto di crescente tensione in Ucraina, il presidente Zelensky ha deciso di non partecipare a Davos, mentre nella notte si sono intensificati gli attacchi russi su varie città, tra cui Odessa e Kiev.

Ucraina, Zelensky: "Per ora non andrò a Davos, preferisco il mio Paese a un forum economico"Volodymyr Zelensky ha annunciato che, a causa dell’attacco russo alla rete elettrica ucraina, al momento non ha intenzione di partecipare al World Economic Forum di Davos.

Ucraina, Zelensky non va a Davos. Il paese al buio e al freddo

