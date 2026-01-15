Ucraina popolazione al freddo e al buio È l’inverno più duro

L'inverno più rigido dall'inizio del conflitto in Ucraina sta colpendo duramente la popolazione, che affronta freddo e oscurità nelle città colpite. Mentre le tensioni internazionali continuano, alcune voci suggeriscono che le negoziazioni di pace siano ostacolate più da Zelensky che da Putin. La situazione resta complessa e fragile, evidenziando la difficile condizione delle persone coinvolte e le sfide per trovare una soluzione duratura.

Secondo Trump «è Zelensky e non Putin a frenare un accordo di pace». Intanto la popolazione nelle città ucraine affronta al buio e al freddo l'inverno più duro dall'inizio del conflitto. Servizio di Vito D'Ettorre TG2000.

L’Ucraina sta gelando - A causa dei continui attacchi russi moltissime case sono senza riscaldamento, con temperature che la notte vanno a - ilpost.it

MOSCA COLPISCE L’UCRAINA NEL GELO - Mentre le temperature scendono sotto lo zero e il gelo avvolge città e villaggi, la Russia intensifica una str ... opinione.it

"Lo spirito con cui l'Italia ha aiutato l'#Ucraina è stato quello di impedire che chi vuole distruggerla e piegare la popolazione ucraina potesse farlo. Di questo qualcuno di voi si vergognerà. Io mi sento orgoglioso": cosa ha detto il ministro della Difesa #Crosetto - facebook.com facebook

