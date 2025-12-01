Guerra in Ucraina l’ammiraglio Cavo Dragone | La Nato valuta risposte più aggressive alla Russia

L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, ha usato parole insolite per il linguaggio abituale dell’Alleanza. In un’intervista al Financial Times, ha spiegato che l’organizzazione sta valutando risposte “più aggressive” nei confronti della Russia, soprattutto di fronte al moltiplicarsi di attacchi informatici, episodi di sabotaggio e violazioni dello spazio aereo che negli ultimi mesi hanno aumentato la pressione sulle capitali europee. Cavo Dragone ha descritto uno scenario in cui la tradizionale postura difensiva potrebbe non bastare più. “Sul fronte informatico siamo piuttosto reattivi, ma stiamo valutando di essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi”, ha affermato, lasciando intendere che la Nato stia riflettendo su opzioni finora considerate ai margini della sua dottrina operativa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

