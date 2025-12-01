Ucraina l' ammiraglio Cavo Dragone | La Nato valuta un attacco preventivo alla Russia | Mosca | Irresponsabile | Il Cremlino | Conquistate Pokrovsk e Volchansk

Tgcom24.mediaset.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La replica del ministero degli Esteri russo all'Alleanza atlantica: "È un passo estremamente irresponsabile, che dimostra la volontà di continuare a muoversi verso un'escalation". Macron: "Mosca non ha dato segnali di volere la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

