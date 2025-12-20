Ucraina attacco russo su Odessa | almeno 8 morti

(Adnkronos) – Nuovi attacchi incrociati tra Russia e ucraina, mentre continua lo sforzo diplomatico per porre fine alla guerra. Secondo quanto riportato da diversi media, funzionari statunitensi e russi si incontreranno a Miami questo fine settimana per trovare un accordo di pace. Presente Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del Presidente russo Vladimir Putin, Steve Witkoff, inviato .

Strage in Ucraina: attacco russo con missili balistici su Odessa, almeno 8 morti e 27 feriti - Un attacco russo con missili balistici ha colpito nella notte le infrastrutture portuali dell’oblast di Odessa, nel sud dell’Ucraina, causando almeno otto morti e 27 feriti. affaritaliani.it

Guerra Ucraina Russia, oggi nuovo round di colloqui Mosca-Washington a Miami. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, oggi nuovo round di colloqui Mosca- tg24.sky.it

UCRAINA | Il presidente russo Vladimir Putin, nella conferenza stampa di fine anno, afferma la disponibilità della Russia a negoziare sull'Ucraina basandosi sulle proposte del 2024. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/12/19/putin-disposti-a-ne - facebook.com facebook

«Da parte ucraina si registrano segnali di flessibilità e diverse concessioni. Ma a questo movimento, purtroppo, non corrisponde alcuno spiraglio sul fronte russo. Le parole che abbiamo ascoltato confermano un atteggiamento di totale intransigenza, che l x.com

