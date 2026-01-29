Ucraina attacco a Zaporizhzhia Riprendono i trilaterali

Questa mattina, un nuovo attacco russo ha colpito Zaporizhzhia. Le autorità locali hanno confermato i danni alle strutture e l’intera città si trova ancora sotto shock. Nel frattempo, continuano i negoziati trilaterali in Europa, mentre l’Unione europea si prepara a inserire ufficialmente la Russia nella lista nera del riciclaggio di denaro.

Nuovo attacco russo contro Zaporizhzhia. L'Alto rappresentante dell'Unione europea Kaja Kallas annuncia l'impegno a inserire la Russia nella lista nera del riciclaggio. Domenica è prevista la ripresa dei colloqui trilaterali. Servizio di Vito D'Ettorre

