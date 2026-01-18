Ucraina attacco nella regione di Zaporizhzhia Salta l’elettricità

In Ucraina, le tensioni continuano a influenzare la vita quotidiana. Recentemente, le forze di Kiev hanno colpito le infrastrutture energetiche nella regione di Zaporizhzhia, sotto controllo russo, causando interruzioni di corrente. Questa situazione evidenzia la fragilità delle reti e la difficile ricerca di stabilità in un contesto di conflitto protratto.

In Ucraina la parola pace, o solamente tregua, sembra lontana. Le forze armate di Kiev hanno sferrato un attacco alle infrastrutture energetiche nella regione di Zaporizhzhia controllata dai russi. Questi ultimi, a loro volta, stanno sottoponendo a duri attacchi la rete energetica dell’Ucraina. Ucraina, attacco nella regione di Zaporizhzhia. Oltre 200 mila abitazioni sono senza elettricita’ nel territorio occupato dalla Russia, nell’Ucraina meridionale. Questo il risultato di un attacco dell’esercito di Kiev, hanno annunciato le autorita’ insediate da Mosca. “A seguito di un attacco nemico alle infrastrutture energetiche della regione, gran parte della regione di Zaporizhzhia e’ rimasta senza elettricita’”, ha annunciato su Telegram Yevgeny Balitsky, che governa le aree del territorio occupate dalla Russia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

