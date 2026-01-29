Uccise la zia a colpi di pistola Mattia Scutti condannato a 14 anni | Mi dava dell' ubriacone e del drogato

Mattia Scutti, 23 anni, è stato condannato a 14 anni di carcere per l’omicidio della zia avvenuto il 17 ottobre 2024. La sentenza arriva dopo aver scelto il rito abbreviato. L’uomo ha spiegato di aver sparato perché la donna lo chiamava ubriacone e drogato. La vicenda ha scosso la comunità e ora il giovane dovrà scontare anche altri 8 anni in una struttura di sicurezza.

Condannato, in rito abbreviato, a 14 anni di reclusione, e altri 8 da trascorrere in una struttura di sicurezza, Mattia Scutti, 23 anni, che il 17 ottobre del 2024 uccise a colpi di pistola la zia, Laura Frosecchi di 55 anni, a Chiesanuova, nel comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze). Scutti, come riportano oggi alcune media, accusato di omicidio, è stato ritenuto seminfermo di mente. Quella mattina Scutti si presentò armato alla bottega di alimentari gestita dalla donna e fece fuoco con una vecchia pistola risalente agli inizi del '900 che si era procurato da un anziano del paese. Da mesi il giovane covava un rancore nei confronti della zia che lo accusava di essere un fannullone e di non trovarsi un lavoro. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Uccise la zia a colpi di pistola, Mattia Scutti condannato a 14 anni: «Mi dava dell'ubriacone e del drogato»« Approfondimenti su Mattia Scutti Uccise a colpi di pistola la zia nella sua bottega, Mattia Scutti condannato a 14 anni Mattia Scutti, 29 anni, ha ricevuto una condanna a 14 anni di carcere per aver ucciso la zia, Laura Frosecchi, il 17 ottobre 2024. Delitto di Chiesanuova, condannato a 14 anni il nipote che uccise la zia È stata condannata a 14 anni Mattia Scutti, il nipote che ha ucciso la zia Laura Frosecchi nel negozio di alimentari a Chiesanuova. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Mattia Scutti Argomenti discussi: Firenze, uccise la zia a colpi di pistola dentro il suo panificio: condannato a 14 anni; Uccise a colpi di pistola la zia Laura nella sua bottega: Mattia Scutti condannato a 14 anni; Uccise la zia Laura Frosecchi, condanna a 14 anni per Mattia Scutti. Il fratello di Laura: Inaccettabile, siamo devastati; Uccise la zia a colpi di pistola, condannato a quattordici anni. Uccise a colpi di pistola la zia Laura nella sua bottega: Mattia Scutti condannato a 14 anniIl giovane le sparò con una pistola che si era procurato clandestinamente. Nel corso del processo, celebratosi con il rito abbreviato, Scutti era stato giudicato seminfermo di mente ... lanazione.it La sentenza in abbreviato. Uccise la zia sparandole nel forno. Il nipote condannato a 14 anniPena ’scontata’ per il rito e per l’esito della perizia che ha riconosciuto Mattia Scutti parzialmente capace d’intendere. Il commento della famiglia Frosecchi: Per noi la condanna giusta era l’ergas ... msn.com Omicidio di Chiesanuova (San Casciano val di Pesa), Scutti condannato a 14 anni - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.