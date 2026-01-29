US sends additional warship to Middle East amid Iran tensions

La marina americana ha inviato una nave da guerra in più nel Medio Oriente. La decisione arriva mentre aumentano le tensioni con l’Iran. Le autorità statunitensi vogliono rafforzare la presenza militare nella regione, temendo possibili escalation o attacchi. La mossa è stata comunicata ufficialmente, ma ancora non ci sono dettagli sui piani futuri. La situazione rimane calda e gli sviluppi seguiranno da vicino.

WASHINGTON, Jan 29 (Reuters) - The U.S. Navy has sent an additional warship to the Middle East, a U.S. official told Reuters on Thursday, amid a large military buildup in the region and soaring tensions. The official, who was speaking on the condition of anonymity, said the USS Delbert D. Black had entered the region in the past 48 hours. This brings the number of destroyers in the Middle East to six, along with an aircraft carrier and three other littoral combat ships. The additional warship in the region was first reported by CBS News. L’ufficiale, che parlava a condizione di anonimato, ha detto che la USS Delbert D. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - U.S. sends additional warship to Middle East amid Iran tensions Approfondimenti su U.S. MiddleEast Mexico sends 37 more cartel suspects to US amid rising tensions Il Messico ha trasferito altri 37 sospetti membri di organizzazioni criminali negli Stati Uniti, secondo quanto comunicato dal ministro della sicurezza messicano. US military assets heading to Middle East even as Trump backs off toughest Iran rhetoric Nelle prossime settimane, alcune forze militari statunitensi, tra cui un gruppo di portaerei, sono in viaggio verso il Medio Oriente. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. US Sends Warships and Jets to Middle East Amid Rising Iran Tensions Ultime notizie su U.S. MiddleEast Argomenti discussi: Oil rises nearly 3% as US sends armada to Iran, slaps new sanctions; Non è difficile capire di cosa parla davvero Send Help di Sam Raimi, uno dei film più divertenti e intelligenti della stagione; Tariffs, what happens to Italy if the US-France champagne war breaks out; Trump Talks About De-escalation in Minnesota, Sends Tom Homan to the Scene. Il secondo round della Formula Regional Middle East Trophy ha modificato in modo profondo la classifica generale rispetto al primo appuntamento stagionale, premiando la continuità e penalizzando chi non è riuscito a concretizzare nel corso del weekend di - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.