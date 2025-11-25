Icardi rilancia il Galatasaray | Siamo pronti a fare strada in Champions

Il punto di Mauro Icardi sul momento del Galatasaray arriva alla vigilia della sfida di Champions League contro l’ Union Saint-Gilloise, un appuntamento che l’attaccante argentino presenta con lucidità, senso di responsabilità e una fede incrollabile nel potenziale della sua squadra. In un momento in cui il club turco cerca continuità a livello europeo, il suo capitano sceglie parole misurate: il focus resta sul presente, sull’obiettivo immediato e sulla consapevolezza di un gruppo che vuole andare oltre il proprio limite. Anteprima partita. 25 Novembre 2025 - 18:45 UEFA Champions League - Qualifying rounds Third qualifying round Galatasaray Union St. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Icardi rilancia il Galatasaray: “Siamo pronti a fare strada in Champions”

