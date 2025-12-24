Arezzo, 24 dicembre 2025 – Castiglion Fibocchi: “ Il Nostro Natale ”, tante iniziative volte alla solidarietà. Anche quest'anno, a Castiglion Fibocchi, gli eventi natalizi organizzati dall’Amministrazione Ermini si focalizzano sulla solidarietà, la convivialità e il benessere della comunità. Tra i momenti più attesi, vi è il tradizionale pranzo offerto dall’Amministrazione a tutti i cittadini over 75, previsto per sabato 27 dicembre. Inoltre, è consuetudine del Sindaco Marco Ermini, far visita a tutti i cittadini over 90, portando loro gli auguri e un regalo da parte dell'Amministrazione Comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

