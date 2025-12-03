Castiglion Fibocchi contro le cacche randagie
“SE MI ABBANDONI PER STRADA. LA CACCA SEI TU!” Partita la campagna comunale che ha fatto crollare l’autostima dei padroni distrattiCASTIGLION FIBOCCHI — Nel pacifico borgo toscano, dove l’aria profuma di storia, vino buono e occasionalmente di sorpresa marrone sul marciapiede, il Comune ha finalmente detto basta. B-A-S-T-A. È partita l’operazione “Cacca Libera Mai Più”, una campagna di sensibilizzazione che, tra un cestino e l’altro, sta seminando più sdegno che un consiglio comunale con microfoni accesi per sbaglio. Il messaggio ufficiale, esposto ovunque come se fosse il nuovo santo patrono, non lascia spazio a interpretazioni: “SE MI ABBANDONI PER STRADA. 🔗 Leggi su Lortica.it
