Aumentano i controlli al porto di Emilia-Romagna sui prodotti importati, soprattutto nel settore cerealicolo. Le autorità hanno deciso di rafforzare le verifiche per tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza degli alimenti. Le operazioni puntano a individuare eventuali rischi e a prevenire problemi legati alla qualità delle merci che arrivano dall’estero.

Controlli rafforzati su prodotti agroalimentari importati in Emilia-Romagna, in particolare nel comparto cerealicolo, più di altri esposto a rischi legati alla qualità e alla sicurezza delle produzioni. L’ha stabilito la Regione, con una serie di obiettivi precisi: tutelare ulteriormente la salute pubblica e i prodotti locali, contro fenomeni di concorrenza sleale, a partire dalle verifiche effettuate al Porto di Ravenna e all’Aeroporto di Bologna. "Le molteplici segnalazioni degli operatori interessati – sottolineano gli assessori regionali all’Agricoltura, Alessio Mammi, e alle Politiche per la salute, Massimo Fabi – evidenziano come, nell’ultima campagna, il comparto cerealicolo risulti esposto a rischi connessi alla qualità e alla sicurezza delle produzioni, con ripercussioni sulla competitività e sulla tenuta delle imprese e delle filiere agricole e agroalimentari regionali, e del comparto nel suo complesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tutela salute pubblica. Controlli rafforzati al Porto su prodotti importati

