La Puglia si prepara a registrare un record di spesa nel turismo nel 2026, grazie ai single che scelgono di visitare la regione. Sempre più persone senza figli spendono di più nelle loro vacanze, fino al 35% in più rispetto alle famiglie. La tendenza sta attirando investimenti e cambiando il volto del settore turistico locale.

Single e "spendaccioni": la nuova miniera d'oro del turismo in Puglia. I viaggiatori senza figli spendono il 35% in più rispetto alle famiglie. In Puglia la spesa media sfiora i 1.300 euro: ecco la fotografia 2026 tra lusso, esperienze e voglia di libertà. Una volta erano gli "spaiati", oggi sono i veri motori del mercato turistico. In un'Italia dove le famiglie diventano sempre più piccole, i single si prendono la scena e, soprattutto, mettono mano al portafogli. Secondo il report “Fotografia 2026 dei single italiani” elaborato da Vamonos Vacanze, chi viaggia senza prole convivente spende mediamente il 35% in più rispetto a chi deve fare i conti con passeggini e menu bimbi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Turismo single in Puglia 2026: spesa record per vacanze e viaggi

Approfondimenti su Puglia Turismo

La ministra del Turismo Daniela Santanchè propone di rivedere il calendario scolastico per favorire la destagionalizzazione del turismo in Italia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Puglia Turismo

Argomenti discussi: In Puglia si spende poco per andare in vacanza. La spesa media è 1.269 euro; Il turismo resta una priorità di spesa, ma in Calabria si spende meno; Rising Single Travelers Boost Tourism Spending in Italy.

Turismo in Puglia, «Numeri in crescita, ma serve una lettura più attenta dei dati»La parola ad Alessandro Zezza, presidente Consorzio Puglia DOC: a fronte di una maggiore capacità ricettiva, la crescita della domanda non è stata proporzionale, portando a una situazione di ... lagazzettadelmezzogiorno.it

TURISMO: SINGLE IN AUMENTO E SPESA VIAGGI PIÙ ALTA DELLA MEDIAI single rappresentano una quota crescente della popolazione italiana e hanno un peso sempre più rilevante sui consumi, in particolare nel turismo. È quanto emerge dalla Fotografia 2026 dei single ... brindisilibera.it

ilgiornaleditrani - Comunali, Mercorio: «Tassa turismo solo con vincoli precisi sulle destinazioni» - facebook.com facebook