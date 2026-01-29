Tunnel Fontanabuona urbanistica | via libera della Regione Cosa succede ora

La Regione Liguria ha dato il via libera alla realizzazione del tunnel della Valfontanabuona. La decisione arriva dopo la richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha approvato la fattibilità del progetto. Ora si attende di capire come procederanno le procedure e quando inizieranno i lavori.

Bucci e Scajola: "Passo fondamentale per l'apertura della Conferenza dei Servizi per l’approvazione definitiva del progetto dell’opera" Il settore urbanistica e tutela del paesaggio della Regione Liguria ha dato il via libera, su richiesta del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla fattibilità del tunnel della Valfontanabuona. Il progetto risulta infatti aver superato tutte le possibili criticità, adottando soluzioni compatibili con le esigenze di tutela del Paesaggio e dell’Ambiente e risultando conforme alle normative urbanistiche attuali. Secondo il governatore Bucci e l'assessore Scajola, questo via libera consente al ministero, insieme alle considerazioni preliminari delle unità organizzative delle infrastrutture e dell’assetto del Territorio, di avere tutti gli elementi utili per la convocazione della Conferenza dei Servizi per l'approvazione definitiva del progetto dell'opera.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

