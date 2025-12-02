Bitcoin in caduta libera | miliardi in fumo in poche ore e il mercato crypto trema Ecco cosa succede ora

Dopo aver sfiorato valori record sopra i 126.000 dollari nel corso dell’autunno 2025, Bitcoin è precipitato in poche settimane sotto la soglia degli 86-90.000 dollari, segnando una delle peggiori correzioni del 2025 secondo quanto riportato dal New York Post. La prima settimana di dicembre ha visto un ulteriore calo: nelle prime ore gli scambi hanno evidenziato un crollo del 5-6%, sufficiente per far scattare liquidazioni massive in posizioni ribaltate (soprattutto long). I numeri parlano chiaro: uno degli eventi di liquidazione più impattanti di sempre, con centinaia di milioni di dollari “ washed out ” in poche ore. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Bitcoin in caduta libera: miliardi in fumo in poche ore e il mercato crypto trema. Ecco cosa succede ora

