Tunnel subportuale di Genova via libera del consiglio comunale al tracciato Ora Aspi ci dia i 40 milioni | Video

Ilsecoloxix.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Approvazione bipartisan della modifica al Piano urbanistico comunale per la galleria subportuale. Il vicesindaco Terrile sui fondi chiesti per i viadotti cittadini: “Trattative in corso, siamo fiduciosi”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Tunnel subportuale di Genova, via libera del consiglio comunale al tracciato. “Ora Aspi ci dia i 40 milioni” | Video

