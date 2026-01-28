Tumori ematologa Rossi | Momelotinib risolve anemia in mielofibrosi

La dottoressa Rossi, specialista in ematologia, conferma che il farmaco Momelotinib aiuta a risolvere l'anemia nei pazienti con mielofibrosi. La cura mira a migliorare la qualità di vita di chi soffre di questa malattia e a ridurre i sintomi più gravi. La dottoressa spiega che il medicinale agisce direttamente sull’aspetto dell’anemia, uno dei problemi più complicati da gestire in questi casi.

“Momelotinib ha come scopo primario proprio quello di risolvere l'aspetto dell’anemia nella mielofibrosi. E’ quindi possibile intervenire precocemente, non arrivando proprio alla trasfusione-dipendenza e non impattando in senso così negativo come fanno, in questa patologia, i livelli estremamente ridotti di emoglobina. Intercettare precocemente” il problema, permette di trattare prima il paziente e “di avere risultati migliori”. Lo ha detto Elena Rossi, professore associato di Ematologia all’università Cattolica del Sacro Cuore responsabile Day Hospital Ematologia Policlinico Gemelli di Roma, all’incontro con la stampa promosso da Gsk a Milano, dedicato alle nuove terapie per trattare la mielofibrosi, in particolare l’anemia associata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Una nuova speranza arriva per i pazienti con mielofibrosi.

La Gsk annuncia che il farmaco Momelotinib riduce significativamente i sintomi più pesanti della mielofibrosi, l’anemia.

