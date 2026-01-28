Tumori mielofibrosi Barone Aipamm | Momelotinib permette recupero dell’autonomia

La speranza per i pazienti con mielofibrosi arriva dal nuovo farmaco. Il medico Barone dell’Aipamm spiega che il momelotinib, un inibitore Jak, offre una possibilità concreta di migliorare la qualità di vita di chi combatte questa malattia. Permette di recuperare autonomia e indipendenza, elementi fondamentali nel percorso di cura e di vita quotidiana.

“Il nuovo Jak inibitore momelotinib è una grande opportunità per i pazienti con mielofibrosi. Permette di recuperare l’autonomia e l’indipendenza, cosa molto importante nel follow-up”. Così Antonella Barone, presidente Aipamm - Associazione italiana pazienti con malattie mieloproliferative, partecipando all’incontro con la stampa promosso da Gsk a Milano dedicato alle nuove terapie per la mielofibrosi, con particolare riferimento all’ultimo Jak inibitore a somministrazione orale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

