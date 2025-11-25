Gol McKennie in Bodo Juve | lo stacco in cielo dell’americano vale il sorpasso! 1-2 gara ribaltata in Norvegia – FOTO
Gol McKennie in Bodo Juve: lo stacco in cielo dell’americano vale il sorpasso! 1-2, gara ribaltata in Norvegia grazie anche a Yildiz e Miretti. La Juventus completa la rimonta all’ Aspmyra Stadion! Al minuto 59, i bianconeri hanno ribaltato il punteggio, portandosi in vantaggio per 1-2 grazie a una rete di Weston McKennie. Il gol è il culmine di una netta inversione di tendenza della squadra di Luciano Spalletti nel secondo tempo. L’azione: capolavoro di Yildiz e assist perfetto di Miretti. La rete del sorpasso è stata il risultato di una manovra corale iniziata da un capolavoro tecnico di Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
#BodoGlimt 1-2 #Juventus : Weston McKennie! #BodoJuve #Calcio #UCL Vai su X
Quando McKennie dominò una partita "polare" Bodo Glimt-Juventus non sarà la prima partita “polare” di Weston McKennie Nel 2022, infatti, il centrocampista americano è stato il grande protagonista di USA-Honduras Il match si giocò a Saint Paul, Minnes - facebook.com Vai su Facebook
Tutta un'altra Juventus nel secondo tempo: ecco il sorpasso sul Bodo, lo firma McKennie - Al 59' ecco il sorpasso della Juventus, con il gol dell'1- Segnala tuttomercatoweb.com
Bodo Glimt-Juventus 1-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: gol di McKennie - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Scrive fanpage.it
Champions League, Bodo/Glimt-Juventus LIVE 1-2: Openda e McKennie la ribaltano! - Marcatori: 27' Blomberg (B), 48' Openda (J),. calciomercato.com scrive