Gol McKennie in Bodo Juve | lo stacco in cielo dell’americano vale il sorpasso! 1-2 gara ribaltata in Norvegia – FOTO

Juventusnews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gol McKennie in Bodo Juve: lo stacco in cielo dellamericano vale il sorpasso! 1-2, gara ribaltata in Norvegia grazie anche a Yildiz e Miretti. La  Juventus  completa la  rimonta  all’ Aspmyra Stadion! Al  minuto 59, i  bianconeri  hanno ribaltato il punteggio, portandosi in  vantaggio per 1-2  grazie a una  rete  di  Weston McKennie. Il  gol  è il culmine di una  netta inversione di tendenza  della squadra di  Luciano Spalletti  nel secondo tempo. L’azione: capolavoro di Yildiz e assist perfetto di Miretti. La  rete del sorpasso  è stata il risultato di una  manovra corale  iniziata da un  capolavoro tecnico  di  Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

