Gol McKennie in Bodo Juve | lo stacco in cielo dell’americano vale il sorpasso! 1-2 gara ribaltata in Norvegia – FOTO

Gol McKennie in Bodo Juve: lo stacco in cielo dell’americano vale il sorpasso! 1-2, gara ribaltata in Norvegia grazie anche a Yildiz e Miretti. La Juventus completa la rimonta all’ Aspmyra Stadion! Al minuto 59, i bianconeri hanno ribaltato il punteggio, portandosi in vantaggio per 1-2 grazie a una rete di Weston McKennie. Il gol è il culmine di una netta inversione di tendenza della squadra di Luciano Spalletti nel secondo tempo. L’azione: capolavoro di Yildiz e assist perfetto di Miretti. La rete del sorpasso è stata il risultato di una manovra corale iniziata da un capolavoro tecnico di Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

