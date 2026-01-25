La partita tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Vero Volley Monza rappresenta un momento importante nel percorso verso i playoff. In una sfida che va oltre il semplice risultato, le due squadre si affrontano con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali per la qualificazione. Un incontro che richiede concentrazione e determinazione, in un contesto di grande rilevanza per entrambe le formazioni.

Ci sono partite che idealmente contano più di tre punti. Rientra tra queste la sfida tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Vero Volley Monza. A cinque giornate dal termine della regular season e in una corsa all’ottavo posto tutta da vivere, il match di oggi pomeriggio nel palasport piemontese assume i contorni di un autentico scontro diretto. Forse non decisivo, ma dal peso specifico sicuramente notevole. I brianzoli scenderanno in campo con l’ambizione di dare continuità al successo della scorsa settimana contro Modena. Di fronte si troveranno una squadra che la insegue a tre lunghezze di distanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Monza a Cuneo. Scontro delicato che vale i playoff

