Crosetto e il decreto armi all’Ucraina | Persino Hamas ha accettato una tregua Putin no

Il 15 gennaio, la Camera dei deputati esamina il decreto legge per il rinnovo degli aiuti umanitari all’Ucraina, dopo settimane di discussioni all’interno della maggioranza. Crosetto ha commentato la situazione, sottolineando come, mentre Hamas abbia accettato una tregua, Putin continui a opporsi. La discussione rappresenta un momento importante nel contesto delle relazioni internazionali e delle decisioni politiche italiane sulla crisi ucraina.

Dopo settimane di frizioni nella maggioranza sulla proroga del decreto legge per il rinnovo degli aiuti umanitari all'Ucraina, oggi, 15 gennaio, il dossier approda nell'Aula della Camera dei deputati. «Interrompere oggi il sostegno, l'aiuto a Kyev, significherebbe rinunciare alla pace, prima di averla costruita ». A parlare è il ministro della Difesa Guido Crosetto, nel corso delle sue comunicazioni proprio sulla proroga degli aiuti, militari e civili. In tarda mattinata seguirà la presentazione delle risoluzioni e poi le dichiarazioni di voto. La maggioranza, alla fine, riesce a presentarsi con un unico testo, dopo aver trovato una sintesi sulla tipologia di aiuti da inviare.

