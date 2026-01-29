Durante una riunione del suo gabinetto alla Casa Bianca, Donald Trump ha ammesso di chiudere gli occhi perché trova le discussioni noiose. Il presidente in carica ha spiegato di non addormentarsi, ma di non riuscire a mantenere l’attenzione a causa della noia.

(Adnkronos) – “Non dormo durante le riunioni di gabinetto. Chiudo gli occhi perché noioso.”. Donald Trump presiede la riunione del suo cabinet alla Casa Bianca. Il meeting tra il presidente e i membri del governo dura ‘solo’ un’ora e venti, meno della metà rispetto al record di quasi 3 ore registrato in uno dei precedenti appuntamenti. “Non parleranno tutti, l’ultima volta abbiamo avuto una conferenza stampa che è durata 3 ore”, dice Trump che, dopo il consueto interminabile intervento iniziale, cede la parola ad alcuni dei segretari presenti. “Qualcuno ha detto: ‘Trump ha chiuso gli occhi’. Guardate, era tutto abbastanza noioso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump: "Non dormo durante riunioni governo, ma sono noiose"

Il governo italiano esprime perplessità sulla proposta di Donald Trump riguardo ai controdazi, considerandoli una soluzione poco praticabile.

Pierluigi Bersani critica duramente il governo Meloni, accusandolo di essere troppo servile verso Donald Trump.

