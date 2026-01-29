Donald Trump torna a minacciare Teheran, parlando di un “tempo che sta per finire”. Il presidente americano avverte che un nuovo attacco potrebbe arrivare presto e promette che sarà molto più grave di quello di giugno, quando gli Stati Uniti colpirono i siti nucleari iraniani. Le tensioni tra Washington e Teheran restano alte, e ora il rischio di un’escalation sembra più vicino che mai.

Il tempo per sedersi al tavolo e fare un accordo sul nucleare "sta per scadere" e "il prossimo attacco sarà molto peggio" di quello di giugno, quando gli Usa bombardarono i siti nucleari iraniani. Donald Trump rilancia su Truth la sua minaccia a Teheran mentre gli Stati Uniti mettono insieme in Medio Oriente un’enorme potenza di fuoco. "Una massiccia Armada – ha avvisato il commander in chief – si sta dirigendo verso l’Iran. Si sta muovendo rapidamente, con grande potenza, entusiasmo e determinazione. È una flotta più grande, guidata dalla grande portaerei Abraham Lincoln, rispetto a quella inviata in Venezuela". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump minaccia Teheran: "Il tempo sta per finire. In arrivo un’armata"

Approfondimenti su Trump Teheran

Gli Stati Uniti lanciano un avvertimento all’Iran: il tempo per negoziare si sta esaurendo.

L’ultimatum di Donald Trump all’Iran fa salire la tensione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Ultime notizie su Trump Teheran

Argomenti discussi: Trump minaccia l'Iran: Un’imponente Armada verso il Golfo. Teheran: Risponderemo come mai prima - La CNN: Gli USA pronti a schierare i Thaad, nulla ancora deciso; La minaccia di Trump all'Iran: La flotta è pronta a intervenire; Iran, le ultime notizie in diretta | Trump: Se Teheran non tratta sul nucleare attaccheremo. Il ministro degli Esteri iraniano: No a negoziati in un clima di minaccia; Trump: Iran? Usa pronti a velocità e violenza usate in Venezuela. Teheran: Ci difenderemo come mai prima d’ora.

Trump minaccia Teheran: Il tempo sta per finire. In arrivo un’armataAnche secondo il cancelliere tedesco gli ayatollah hanno i giorni contati. La replica del regime: Siamo pronti a difenderci, abbiamo il dito sul grilletto. quotidiano.net

Il tempo sta per scadere, ultimatum di Trump all'Iran. Ira di Teheran: ReagiremoCome prevedibile, l'ultimatum di Trump ha intanto scatenato la durissima reazione dell'Iran. A rispondere fermamente su X è stato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, che nello stesso ... adnkronos.com

La minaccia di un conflitto tra Iran e Stati Uniti è sempre più concreto. Lo stato di allarme si è alzato nel momento in cui Donald Trump, con un posto sui social, ha messo in allerta Teheran affermando che il tempo per il Paese «sta per scadere» e che una mas - facebook.com facebook

A Minneapolis l’ICE di Trump minaccia giornalisti italiani. È questo il modello che piace a Giorgia Meloni x.com