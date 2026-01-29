L’ultimatum di Donald Trump all’Iran fa salire la tensione. Il presidente americano avverte che il tempo sta per scadere e chiede a Teheran di tornare subito a negoziare, altrimenti rischia un attacco che potrebbe essere ancora più duro di quello di giugno contro i siti nucleari iraniani. La risposta di Teheran non si è fatta attendere: “Reagiremo”. La situazione resta calda e incerta, con i due paesi che si avvicinano a un punto di non ritorno.

(Adnkronos) – Se vuole evitare un attacco che sarebbe "peggiore" di quello del giugno scorso contro i suoi siti nucleari, l'Iran torni al tavolo per negoziare un accordo perché ormai "il tempo sta per scadere". A lanciare l'ultimatum è Donald Trump, che dagli Usa minaccia Teheran di scagliare la sua "imponente armada" contro il Paese..🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Trump iran

Donald Trump avverte l’Iran che il tempo sta per scadere.

La tensione tra Washington e Teheran sale di nuovo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Trump Threatens Iran, Tehran Warns of Regional Chaos

Ultime notizie su Trump iran

Argomenti discussi: Il presidente statunitense Donald Trump avverte l’Iran che il tempo sta per scadere; Il tempo sta per scadere, ultimatum di Trump all'Iran. Ira di Teheran: Reagiremo; La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire. Trump avverte: Il tempo sta per scadere; Settimana instabile, viavai di perturbazioni su Verona: altra pioggia in arrivo (e molta neve in montagna).

Il tempo sta per scadere, ultimatum di Trump all'Iran. Ira di Teheran: ReagiremoCome prevedibile, l'ultimatum di Trump ha intanto scatenato la durissima reazione dell'Iran. A rispondere fermamente su X è stato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, che nello stesso ... adnkronos.com

Il presidente statunitense Donald Trump avverte l’Iran che il tempo sta per scadereIl 28 gennaio Donald Trump ha avvertito l’Iran che il tempo sta per scadere, riferendosi a un possibile attacco statunitense, mentre Teheran ha escluso di negoziare con Washington sotto minaccia. Le ... internazionale.it

+++ +++ Trump avverte l'Iran: "Il tempo stringe, in arrivo un'armata". Teheran: "Abbiamo il dito sul grilletto" https://gazzettadelsud.it/p=2163674 - facebook.com facebook

Tensione tra Washington e Iran, dopo che Donald Trump ha avvertito la Repubblica Islamica che il tempo a sua disposizione per impedire un intervento militare americano sta per scadere. Trump ha colto il pretesto delle dichiarazioni del ministro degli Esteri x.com