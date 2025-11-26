Piano di pace in Ucraina le speranze di Trump il gelo di Putin ma Witkoff sarà a Mosca settimana prossima Von del Leyen durissima | No a modifiche dei confini se no altre guerre in Europa

Quotidiano.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 26 novembre 2025 – Il Cremlino ha confermato che Steve Witkoff, inviato del presidente americano, sarà a Mosca la prossima settimana per le trattative sul piano di pace per l'Ucraina dopo che lo stesso Donald Trump ha annunciato nella notte la missione del suo inviato speciale a Mosca per un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Trump: Siamo molto vicini all'accordo di pace per l'Ucraina Trump, sull'Air Force One che lo portava in Florida per il Giorno del Ringraziamento, ha dichiarato che i negoziatori americani stanno facendo progressi nelle trattative con Kiev e con Mosca e che la Russia sta facendo alcune concessioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

piano di pace in ucraina le speranze di trump il gelo di putin ma witkoff sar224 a mosca settimana prossima von del leyen durissima no a modifiche dei confini se no altre guerre in europa

© Quotidiano.net - Piano di pace in Ucraina, le speranze di Trump, il gelo di Putin ma Witkoff sarà a Mosca settimana prossima. Von del Leyen durissima: “No a modifiche dei confini se no altre guerre in Europa”

Leggi anche questi approfondimenti

piano pace ucraina speranzePiano di pace in Ucraina, le speranze di Trump, il gelo di Putin ma Witkoff sarà a Mosca settimana prossima - Il presidente Usa, nelle ultime ore, si è detto ottimista che si possa raggiungere a un accordo. msn.com scrive

piano pace ucraina speranzeA Ginevra, USA, Ucraina e UE ridisegnano un Piano di pace per porre fine al conflitto - Gli Stati Uniti accolgono le richieste ucraine e aggiornano il Piano di pace voluto da Trump, garantendo il pieno rispetto della sovranità nazionale ... Secondo rainews.it

piano pace ucraina speranzePiano pace Ucraina, dai territori agli asset russi: i punti che ostacolano l'intesa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Piano pace Ucraina, dai territori agli asset russi: i punti che ostacolano l'intesa ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Piano Pace Ucraina Speranze