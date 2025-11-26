Piano di pace in Ucraina le speranze di Trump il gelo di Putin ma Witkoff sarà a Mosca settimana prossima Von del Leyen durissima | No a modifiche dei confini se no altre guerre in Europa

Roma, 26 novembre 2025 – Il Cremlino ha confermato che Steve Witkoff, inviato del presidente americano, sarà a Mosca la prossima settimana per le trattative sul piano di pace per l'Ucraina dopo che lo stesso Donald Trump ha annunciato nella notte la missione del suo inviato speciale a Mosca per un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Trump: Siamo molto vicini all'accordo di pace per l'Ucraina Trump, sull'Air Force One che lo portava in Florida per il Giorno del Ringraziamento, ha dichiarato che i negoziatori americani stanno facendo progressi nelle trattative con Kiev e con Mosca e che la Russia sta facendo alcune concessioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

