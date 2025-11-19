Ucraina Trump | A Putin ho detto fammi risolvere la tua cavolo di guerra!
“Fammi risolvere la tua cavolo di guerra!”. E’ quanto avrebbe detto Donald Trump a Vladimir Putin, secondo quanto raccontato dallo stesso presidente Usa alla platea del Forum Usa-Arabia Saudita in corso a Washington. L’occasione sarebbe stata una telefonata del leader russo a Trump, dopo l’accordo di pace mediato tra Armenia e Azerbaigian. “Come hai fatto a risolvere quella guerra? Ci stavo provando da anni”, avrebbe detto Putin al presidente americano. “Tu non preoccuparti, fammi risolvere la tua cavolo di guerra!”, la risposta di Trump. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
