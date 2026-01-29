Truffe alle assicurazioni sette indagati tra giudici e avvocati

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Caserta hanno arrestato sette persone, tra giudici di pace e avvocati, coinvolti in un giro di truffe alle assicurazioni. Gli indagati sono accusati di corruzione legata a sinistri stradali falsi. L’operazione nasce da un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Roma, richiesta dalla procura. Sono in corso verifiche per smascherare eventuali complicità e fare luce su un sistema che ha colpito diverse compagnie assicurative.

Tempo di lettura: 3 minuti La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Caserta stanno dando esecuzione a un’ordinanza emessa, su richiesta della Procura della Repubblica, dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma nei confronti di 7 indagati, tutti Giudici di Pace e avvocati, gravemente indiziati del reato di corruzione nell’ambito del fenomeno delle truffe assicurative collegate a sinistri stradali fittizi. L’attività, coordinata dalla A.G. capitolina ha permesso allo stato di ricostruire il ruolo di alcuni avvocati che avevano il compito di curare l’intero l’iter relativo ai falsi sinistri stradali al fine di pilotarne gli esiti a loro vantaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffe alle assicurazioni, sette indagati tra giudici e avvocati Approfondimenti su Caserta Giudici Soldi in cambio di sentenze favorevoli su finti incidenti: indagati 7 tra Giudici di Pace e avvocati Sei giudici di pace e avvocati di Santa Maria Capua Vetere sono finiti sotto inchiesta. Truffa alle assicurazioni simulando falsi incidenti: 49 indagati Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Maxi truffa alle assicurazioni, coinvolti avvocati e medici Ultime notizie su Caserta Giudici Argomenti discussi: Finto rinnovo dell'assicurazione via SMS: truffata donna a San Giorgio a Liri, denunciato 44enne; Matrimonio violento, marito condannato a sette anni e un mese; Violento con la moglie per 14 anni: 7 anni di carcere e 10 di esilio dal Canton Ticino e multa. Cosenza. Maxi truffa alle assicurazioni: 7 arresti. Nascituro ucciso in finto incidente per ottenere risarcimentoLa base operativa era l'ospedale civile di Corigliano Calabro, dove venivano rilasciate certificazioni mediche false per trarre in inganno medici legali delle compagnie di assicurazioni e, poi, ... quotidianosanita.it Truffa alle assicurazioni da 4 milioni di euro, al via il processo dopo il cambio giudiceSi è aperto il dibattimento dinanzi al collegio presieduto da Stravino per 36 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, falso, truffa, corruzione in atti giudiziari, p ... casertanews.it Truffe assicurazioni e falsi incidenti: 29 condanne a Catania - facebook.com facebook Truffa delle assicurazioni auto online: 16 denunciati nel Bolognese x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.