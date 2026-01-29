Nuzzi contattato nel corso di Dentro la notizia. Succede tutto in diretta, alle 17.53 di mercoledì 28 gennaio, mentre la trasmissione Dentro la Notizia sta per entrare proprio nel blocco dedicato alle truffe. Gianluigi Nuzzi guarda il telefono, legge un messaggio e capisce subito che qualcosa non torna. È una richiesta di denaro. Urgente. Apparentemente firmata da un’amica. Il messaggio sospetto arrivato mentre era in onda. “Ciao Gianluigi, potresti prestarmi 845 euro? Devo pagare urgentemente il dentista e al momento non ho soldi sulla carta. Te li restituisco stasera”. Il testo è quello classico, ormai noto alle forze dell’ordine: la cosiddetta truffa del finto dentista, una variante sempre più diffusa che sfrutta nomi, numeri clonati e urgenze emotive. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Truffa in diretta tv: a Gianluigi Nuzzi chiedono soldi mentre parla di raggiri

Durante una diretta tv, Gianluigi Nuzzi riceve un messaggio che lo mette in allerta.

Durante la puntata di Quarto Grado del 12 dicembre, si è verificato un acceso scontro tra Garofano e Gallo.

