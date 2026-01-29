La partita tra Benfica e Real Madrid si è conclusa con una sorpresa. Trubin, il portiere dei padroni di casa, ha segnato un gol che ha deciso il match, eguagliando i gol di Vinicius in questa Champions. Il Real Madrid è uscito sconfitto dal Da Luz, e il brasiliano Vinicius sembra aver perso un po’ dello smalto di un tempo. Una sconfitta pesante per i blancos, che ora devono rivedere le strategie.

La caduta del Real al Da Luz ha fatto rumore, soprattutto per come è arrivata: grazie a un gol di Trubin, portiere del Benfica. La squadra di Mourinho è riuscita ad agguantare i playoff e ha eliminato il Real dalle prime otto. Protagonista in negativo? Vinicius, come ne parla Mundo Deportivo. Vinicius, cosa succede?. Si legge su Mundo: La sconfitta del Real Madrid contro il Benfica offre moltissimi spunti di riflessione, poiché in una partita in cui bastava il pareggio è stato travolto (2-4), e non è finita con un passivo maggiore solo grazie a Thibaut Courtois, rimanendo così fuori dalla Top-8 e dovendo disputare i playoff.

© Ilnapolista.it - Trubin (portiere del Benfica) ha eguagliato i gol di Vinicius in questa Champions: il brasiliano non è più quello di prima

Alla fine, il Benfica passa il turno all’ultimo secondo grazie a un gol del portiere.

José Mourinho fa l’impensabile.

