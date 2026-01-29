Champions Benfica qualificato allo scadere con gol del portiere Mourinho-show in panchina
Alla fine, il Benfica passa il turno all’ultimo secondo grazie a un gol del portiere. Mourinho si siede in panchina e fa il suo show. La partita si conclude con un finale da film, lasciando i tifosi senza fiato.
(Adnkronos) – Finale da film in Benfica-Real Madrid, partita dell’ultima giornata della fase campionato di Champions League, oggi mercoledì 28 gennaio. I portoghesi hanno agguantato il 24° posto in classifica, l’ultimo utile per la qualificazione ai playoff, grazie al gol del definitivo 4-2 arrivato in pieno recupero. Un gol decisivo per la differenza reti, segnato. dal portiere Trubin al minuto 97', ben oltre i 5' di recupero concessi dall’arbitro. Al colpo di testa dell’estremo difensore ucraino è letteralmente esplosa la panchina lusitana (insieme a tutto lo stadio ‘Da Luz’) e il tecnico José Mourinho ha dato spettacolo, a modo suo, nei festeggiamenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondimenti su Benfica RealMadrid
Mourinho porta il Benfica ai playoff Champions battendo 4-2 il Real Madrid con gol del portiere al 98esimo (e manda De Zerbi a casa)
José Mourinho fa l’impensabile.
Diretta gol Champions League LIVE: l’Atalanta sbaglia un rigore, Inter va in gol allo scadere con Lautaro Martinez! 2-0 del City contro il Dortmund
Ultime notizie su Benfica RealMadrid
Argomenti discussi: Champions, Trubin qualifica il Benfica allo scadere. Show di Mourinho in panchina; Il gol del portiere al 98esimo minuto che ha qualificato il Benfica ai playoff di Champions League; Il miracolo del Benfica di Mou, qualificato grazie al gol del portiere allo scadere; La Juve sorride, ma per l'Italia è una Champions di delusioni.
Champions, Benfica qualificato allo scadere con gol del portiere. Mourinho-show in panchina - VideoFinale clamoroso al Da Luz, con i lusitani che agguantano l'ultima posizione utile per i playoff in pieno recupero ... adnkronos.com
Champions, Trubin del Benfica come Provedel: gol di testa nel recupero al Real Madrid e Mourinho si qualificaUna favola incredibile a Lisbona. Nell'ultima partita a concludersi dell'ottava e ultima giornata di Champions League, il Benfica segna il gol del 4-2 al 98' al Real Madrid e ... ilmessaggero.it
SUCCEDE DI TUTTO IN CHAMPIONS: TRUBIN ELIMINA IL MARSIGLIA Il portiere del Benfica segna al Real all'ultimo secondo ed elimina i ragazzi di De Zerbi, sconfitti 3-0 dal Brugge #Marsiglia #DeZerbi #Turbin #ChampionsLeague #Tuttosport - facebook.com facebook
CHAMPIONS LEAGUE Ai playoff Inter contro Bodo o Benfica. In caso di ottavi, sulla strada dei nerazzurri Sporting Lisbona o Manchester City x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.