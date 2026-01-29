Alla fine, il Benfica passa il turno all’ultimo secondo grazie a un gol del portiere. Mourinho si siede in panchina e fa il suo show. La partita si conclude con un finale da film, lasciando i tifosi senza fiato.

(Adnkronos) – Finale da film in Benfica-Real Madrid, partita dell’ultima giornata della fase campionato di Champions League, oggi mercoledì 28 gennaio. I portoghesi hanno agguantato il 24° posto in classifica, l’ultimo utile per la qualificazione ai playoff, grazie al gol del definitivo 4-2 arrivato in pieno recupero. Un gol decisivo per la differenza reti, segnato. dal portiere Trubin al minuto 97', ben oltre i 5' di recupero concessi dall’arbitro. Al colpo di testa dell’estremo difensore ucraino è letteralmente esplosa la panchina lusitana (insieme a tutto lo stadio ‘Da Luz’) e il tecnico José Mourinho ha dato spettacolo, a modo suo, nei festeggiamenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Champions, Benfica qualificato allo scadere con gol del portiere. Mourinho-show in panchina

Approfondimenti su Benfica RealMadrid

José Mourinho fa l’impensabile.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Benfica RealMadrid

Argomenti discussi: Champions, Trubin qualifica il Benfica allo scadere. Show di Mourinho in panchina; Il gol del portiere al 98esimo minuto che ha qualificato il Benfica ai playoff di Champions League; Il miracolo del Benfica di Mou, qualificato grazie al gol del portiere allo scadere; La Juve sorride, ma per l'Italia è una Champions di delusioni.

Champions, Benfica qualificato allo scadere con gol del portiere. Mourinho-show in panchina - VideoFinale clamoroso al Da Luz, con i lusitani che agguantano l'ultima posizione utile per i playoff in pieno recupero ... adnkronos.com

Champions, Trubin del Benfica come Provedel: gol di testa nel recupero al Real Madrid e Mourinho si qualificaUna favola incredibile a Lisbona. Nell'ultima partita a concludersi dell'ottava e ultima giornata di Champions League, il Benfica segna il gol del 4-2 al 98' al Real Madrid e ... ilmessaggero.it

SUCCEDE DI TUTTO IN CHAMPIONS: TRUBIN ELIMINA IL MARSIGLIA Il portiere del Benfica segna al Real all'ultimo secondo ed elimina i ragazzi di De Zerbi, sconfitti 3-0 dal Brugge #Marsiglia #DeZerbi #Turbin #ChampionsLeague #Tuttosport - facebook.com facebook

CHAMPIONS LEAGUE Ai playoff Inter contro Bodo o Benfica. In caso di ottavi, sulla strada dei nerazzurri Sporting Lisbona o Manchester City x.com