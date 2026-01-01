Remco Evenepoel ufficialmente alla Red Bull-Bora-Hansgrohe | Pronto a mettere le ali

Remco Evenepoel ha annunciato il suo trasferimento ufficiale alla squadra Red Bull-Bora-Hansgrohe. Dopo anni di successi e progressi, il ciclista belga si prepara a una nuova sfida, puntando a consolidare la propria carriera nel 2026. Con questa mossa, si apre un nuovo capitolo per il corridore e la squadra, in un contesto di crescita e ambizioni condivise per la stagione in corso.

Roma, 1 gennaio 2026 - Quando si gira il calendario nell'anno, nel ciclismo, a differenza di altri sport, significa automaticamente l'inizio della nuova stagione. Le squadre che ancora non l'avevano fatto hanno svelato le livree e, soprattutto, i corridori anche da tempo virtualmente appartenenti ad altre formazioni hanno potuto finalmente far cominciare le nuove avventure, non prima di congedarsi definitivamente con il proprio passato: è il caso di Remco Evenepoel, da oggi ufficialmente di casa Red Bull-Bora-Hansgrohe. Evenepoel: il saluto alla Soudal Quick-Step e l'arrivo alla Red Bull-Bora-Hansgrohe.

