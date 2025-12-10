Red Bull svela il calendario 2026 dei suoi capitani Evenepoel torna al Tour Pellizzari avrà campo libero al Giro?
Red Bull ha presentato il calendario 2026 dei suoi principali ciclisti durante il primo training camp invernale a Palma di Maiorca. L'evento ha svelato le gare chiave in programma per i capitani della squadra, tra cui il ritorno di Evenepoel al Tour e le possibili opportunità per Pellizzari al Giro.
La Red Bull-Bora-Hansgrohe, nell’ambito del primo training camp invernale in corso di svolgimento a Palma di Maiorca, ha organizzato un evento con la stampa per annunciare il calendario gare dei propri corridori di riferimento in vista del 2026. Remco Evenepoel, nuova stella del team dopo aver lasciato la Quick-Step, ha svelato che il Tour de France sarà l’obiettivo principale della sua stagione mentre non dovrebbe prendere parte al Giro d’Italia e al Giro delle Fiandre. Il fenomeno belga si presenterà alla Grande Boucle insieme a Florian Lipowitz per cercare di interrompere il dominio di Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard: “ Il Tour de France è una corsa molto speciale, due anni fa ho raggiunto il terzo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Remco Evenepoel svela il suo calendario per la stagione 2026: niente Giro d'Italia e Giro delle Fiandre, ritorno al Tour de France - In quel di Palma di Maiorca, sede del primo training camp della nuova Red Bull - Lo riporta eurosport.it
