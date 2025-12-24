Rottamazione quinquies delle cartelle | via alla nuova sanatoria dal 2026 Come aderire e quando presentare domanda

La rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali sarà attiva dal 2026, con l’obiettivo di offrire ai contribuenti la possibilità di regolarizzare la posizione con il Fisco. Inserita nella prossima legge di Bilancio, la misura permette di pagare meno e, se necessario, suddividere il pagamento in rate. In questa guida, spiegheremo come aderire e quando presentare la domanda per usufruire della sanatoria.

La nuova rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali è pronta a partire. La misura, inserita nella prossima legge di Bilancio, diventerà operativa nel 2026, subito dopo la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, aprendo una nuova finestra per i contribuenti che intendono mettersi in regola con il Fisco pagando meno e, se necessario, a rate. Quando aderire: le date da segnare. Secondo le indicazioni attuali, la domanda di adesione alla quinta definizione agevolata potrà essere presentata a partire dal 20 gennaio 2026. Il termine ultimo è fissato al 30 aprile 2026. Entro il mese di giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunicherà l’esito delle richieste, indicando importi dovuti, scadenze e piano di pagamento scelto dal contribuente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

