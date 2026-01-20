Rottamazione quinquies al via le domande | quali debiti si possono saldare con il Fisco e chi può aderire

È partita la possibilità di presentare domanda per la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali. Questa iniziativa consente di sanare alcuni debiti con il Fisco, offrendo condizioni agevolate per il pagamento. Possono aderire i contribuenti che hanno cartelle fino a determinate soglie, con l’obiettivo di semplificare il saldo delle pendenze fiscali. Ecco cosa sapere per capire se si può partecipare e quali debiti si possono estinguere.

È ufficialmente aperta la possibilità di fare domanda per aderire alla rottamazione quinquies delle cartelle fiscali. L'Agenzia delle Entrate ha diffuso i moduli da compilare entro il 30 aprile 2026. Ecco chi può accedere, quali sono i requisiti e quali i benefici a mettersi in regola con il Fisco.

