Trento-Tours oggi Champions League volley 2026 | orario canale streaming

Questa sera si gioca la partita di volley tra Trento e Tours in Champions League. Il match è atteso con entusiasmo dai tifosi italiani, anche se alcune incognite legate agli infortuni potrebbero influenzare le formazioni. La palla passerà in campo alle ore stabilite, disponibili anche in streaming e sui canali televisivi dedicati. La partita potrebbe già partire con qualche sorpresa, considerando le condizioni di alcuni giocatori chiave.

A volte una partita comincia prima ancora del fischio d'inizio, soprattutto se c'è di mezzo l'infermeria. È in questo clima che Itas Trentino ospita Tours VB all' ilT quotidiano Arena per la quarta giornata del Girone A di Champions League, con l'obiettivo di difendere la propria posizione in un gruppo che non ammette distrazioni. A rendere la vigilia ancora più delicata è il forte dubbio legato ad Alessandro Michieletto, alle prese con un risentimento lombare che lo ha già costretto a saltare il recente big match di campionato contro Perugia. Il precedente europeo più recente sorride a Trento: successo esterno per 3-1 a Tours, costruito con pazienza dopo un primo set perso e confermato da una netta superiorità nella fase break.

