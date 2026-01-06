Tours-Trento oggi Champions League volley 2026 | orario tv programma streaming

Scopri gli aggiornamenti su Tours-Trento oggi, Champions League volley 2026. Trova orario, canali TV, programma e opzioni di streaming per seguire la seconda giornata della fase a gironi, in cui l’Itas Trentino affronta una partita importante. Informazioni chiare e precise per seguire l’evento sportivo in modo semplice e affidabile.

La seconda giornata della fase a gironi di Champions League mette subito l' Itas Trentino di fronte a un banco di prova tutt'altro che banale. Martedì 6 gennaio, alle 20.00, i campioni d'Italia saranno di scena in Francia, alla Salle Robert Grenon, per affrontare il Tours VB, in una sfida che può iniziare a disegnare in modo concreto la fisionomia del girone. L'esordio europeo ha sorriso a Trento, capace di archiviare con autorità la pratica ACH Ljubljana con un netto 3-0, frutto di una prestazione solida e continua. Ben diverso, invece, l'avvio del Tours, costretto alla resa sul campo dello Ziraat Bankkart Ankara, che ha imposto ai francesi uno 3-1 pesante soprattutto dal punto di vista della classifica.

