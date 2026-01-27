Civitanova-Leuven oggi Champions League volley 2026 | orario canale streaming

La partita tra Cucine Lube Civitanova e Volley Haasrode Leuven, valida per la quarta giornata della Champions League volley 2026, si disputa all’Eurosuole Forum. Si tratta di un incontro importante per gli sviluppi del Girone E, con possibilità di influenzare gli equilibri del gruppo. Ecco orari, canali e modalità di streaming per seguire l’appuntamento.

La quarta giornata del Girone E della Champions League maschile propone all' Eurosuole Forum la sfida tra Cucine Lube Civitanova e Volley Haasrode Leuven, un match che può indirizzare in modo significativo gli equilibri del gruppo. Civitanova arriva all'appuntamento con l'obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica e dare continuità al percorso europeo, mentre Leuven è chiamata a una prova di orgoglio dopo un girone fin qui complicato. Il precedente più recente sorride nettamente ai marchigiani: 3-0 esterno a Leuven nella gara di ritorno della seconda tornata, con parziali sempre in controllo e una superiorità tecnica evidente.

