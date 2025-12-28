La posa del quarto binario | stop alla circolazione dei treni nel tratto tra Rho e Gallarate Ecco tutte le modifiche
Gallarate (Varese), 28 dicembre 2025 – Vacanze di Natale in bus per i pendolari della linea Milano-Varese. Modifiche alla circolazione. Fino al 5 gennaio i treni non circolano tra le stazioni di Gallarate e di Rho. Lo stop è dovuto a lavori di potenziamento infrastrutturale. Al posto dei treni ci sono navette sostitutive. Tra Rho e Treviglio i treni viaggiano regolamente per l’intero percorso. Non cambia nulla nemmeno sulla tratta Domodossola-Milano Centrale tra la Centrale e Rho, mentre sono previste modifiche di orario tra Gallarate e AronaDomodossola: da Gallarate ad AronaDomodossola sono attuati anticipi d’orario; viceversa, posticipi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Quarto binario fra Rho e Gallarate e nuova stazione a Nerviano: stop ai treni per 10 giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio
Modifiche alla circolazione dei treni per lavori: ecco cosa cambia
Iniziato lo stop alla circolazione dei treni tra Rho e Gallarate per lavori al 4° binario; Tra Rho e Gallarate i treni non passano fino al 5 gennaio: bus sostitutivi e linee modificate.
Linea Milano–Varese, stop natalizio ai treni tra Gallarate e Rho. Ecco tutti i dettagli - Servizi ridotti e collegamenti spezzati su più linee, bus sostitutivi ancora in fase di definizione.
Quarto binario fra Rho e Gallarate e nuova stazione a Nerviano: stop ai treni per 10 giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio
Quarto binario Rho-Parabiago: il Tar blocca i lavori - Parabiago (Milano), 10 dicembre 2024 – Il progetto del quarto binario ferroviario tra Rho e Parabiago subisce un brusco rallentamento.
L'importante interruzione, con le altrettanto importanti modifiche temporanee alle linee, causate da lavori infrastrutturali di Rfi sulla posa del quarto binario
