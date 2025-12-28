Gallarate (Varese), 28 dicembre 2025 – Vacanze di Natale in bus per i pendolari della linea Milano-Varese. Modifiche alla circolazione. Fino al 5 gennaio i treni non circolano tra le stazioni di Gallarate e di Rho. Lo stop è dovuto a lavori di potenziamento infrastrutturale. Al posto dei treni ci sono navette sostitutive. Tra Rho e Treviglio i treni viaggiano regolamente per l’intero percorso. Non cambia nulla nemmeno sulla tratta Domodossola-Milano Centrale tra la Centrale e Rho, mentre sono previste modifiche di orario tra Gallarate e AronaDomodossola: da Gallarate ad AronaDomodossola sono attuati anticipi d’orario; viceversa, posticipi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La posa del quarto binario: stop alla circolazione dei treni nel tratto tra Rho e Gallarate. Ecco tutte le modifiche

