Treni lavori di manutenzione sulla linea Firenze-Empoli-Pisa

Durante il fine settimana, i treni sulla linea tra Firenze, Empoli e Pisa subiranno interruzioni. Le Ferrovie hanno annunciato che sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio saranno in corso lavori di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture. Per garantire la sicurezza, i treni non circoleranno lungo questa tratta e sono previste alcune deviazioni. I pendolari sono invitati a pianificare con anticipo i loro spostamenti.

Gli interventi riguardano le opere civili al sottovia stradale in via delle Colline a Pontedera, si tratta di attività propedeutiche per la soppressione del passaggio a livello di Navacchio. Per consentire il cantiere la circolazione ferroviaria sarà interrotta per tutta la durata dei lavori tra Empoli e Pisa mentre tra Firenze ed Empoli sarà riprogrammato il servizio ferroviario. Quelli in servizio sulla linea Firenze – Pisa diretti a La Spezia, Grosseto, Livorno e CampigliaPiombino saranno limitati o avranno origine da Pisa Centrale. Restano invariati i servizi Firenze – Empoli – Siena. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Firenze usa la nostra Partner App gratuita! Treni, riapre la linea Faentina.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Dal 30 gennaio al 1 febbraio, la linea ferroviaria Firenze-Empoli-Pisa sarà soggetta a variazioni a causa di lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale.

A partire dalle 22 del 30 gennaio e per tutto il 31 gennaio e 1 febbraio, sulla linea ferroviaria tra Empoli e Pisa saranno effettuati lavori di manutenzione e potenziamento.

